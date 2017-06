Rosja zablokowała wpłatę w wysokości 11 milionów euro do budżetu Rady Europy

© Sputnik. Vladimir Fedorenko PACE: Ukraina przeszkadza w polepszeniu stosunków z Rosją

„Zablokowaliśmy transfer (trzeciej składki do Rady Europy — red.). Finansowanie odbywa się etapami i trzecia, pozostała na koniec roku składka, nie zostanie opłacona i tyle” — wyjaśnił dziennikarzom.

Według niego zablokowana kwota wynosi około 11 milionów euro.

Media wielokrotnie poruszały temat możliwości zmniejszenia wysokości wpłaty do Rady Europy w związku z nieuczestniczeniem rosyjskiej delegacji w pracach PACE. Przy tym, jak oświadczył RIA Novosti rzecznik sekretarza generalnego Rady Daniel Holtgen, organizacja nic nie wie o podobnych planach rosyjskiej strony.

Rosja jest jednym z głównych płatników do budżetu organizacji wraz z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, a od niedawna także Turcją. Pomimo nieuczestniczenia w pracach PACE, Moskwa nadal opłaca składki w Zgromadzeniu, ponieważ idą one w pakiecie z innymi płatnościami do Rady Europy i nie jest możliwe ich rozdzielenie.