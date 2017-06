© AFP 2017/ Ronny Hartmann Morderca dziecka w Bawarii był pod policyjną obserwacją

„W Aleppo, jak również w innych miastach, ściśle współpracujemy z miejscowymi władzami, które odpowiadają za dostarczanie wody i one rzeczywiście starają się uczynić wszystko, co możliwe, aby pomóc ludziom powrócić do swoich domów” – powiedziała Berley.

Według niej, MKCK w Aleppo odbudował około 65 studni z czystą wodą. „Po tym stworzyliśmy aplikację dla telefonów komórkowych, aby ludzie, którzy nie mają wody w domach, dlatego, że rurociągi zostały zniszczone, mogli w swoim smartfonie zobaczyć, gdzie znajduje się najbliższa studnia w ich rejonie i gdzie można znaleźć czystą wodę” – powiedziała wiceprezydent MKCK.

Berkey wyjaśniła, że aplikacja okazała się bardzo potrzebna Syryjczykom. „Nawet w państwach, w których trwają wojny, wszyscy korzystają z telefonów komórkowych. Teraz trzeba to brać pod uwagę. Na przykład, migrantom trzeba zagwarantować nie tylko wodę i jedzenie, ale i miejsca, w których mogą naładować swoje telefony. Informacja jest tak samo krytycznie ważna, jak i jedzenie” – dodała Berley.

Polska popiera inicjatywę Rosji w walce z ASF

O zakończeniu operacji wyzwolenia Aleppo z rąk terrorystów poinformował 23 grudnia minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu.

