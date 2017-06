Pence nazwał Rosję, Iran i terroryzm jednymi z głównych zagrożeń na świecie

© Sputnik. Vitaliy Belousov Katar zapłacił terrorystom miliard dolarów okupu

„Od prób Rosji zmiany międzynarodowych granic siłą do prób Iranu destabilizacji Bliskiego Wschodu do globalnego zagrożenia terroryzmu, który może uderzyć w dowolnym czasie i miejscu — wydaje się, że świat jest bardziej niebezpieczny dzisiaj niż kiedykolwiek po upadku komunizmu ćwierć wieku temu” — powiedział Pence w Atlantic Council, mając na myśli rozpad ZSRR w 1991 roku.

Podkreślił, że Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane do wypełnienia swoich zobowiązania w ramach NATO i „trzymania się zasady, że atak na jednego (członka NATO) jest atakiem na nas wszystkich”.

Wraz z pojawieniem się wrogów, nowych i starych, nasz Sojusz musi nadal się rozwijać, aby przeciwdziałać obecnym i przyszłym zagrożeniom, zwłaszcza zagrożeniom terrorystycznym — dodał wiceprezydent.

© AFP 2017/ DMITRY KOSTYUKOV Władimir Putin lubi wyzwania

Zwraca na siebie uwagę, że w swoim wystąpieniu Pence powołał się na przemówienie prezydenta Donalda Trumpa z ostatniego szczytu NATO. Jednak głowa państwa nie mówił bezpośrednio o gotowości Stanów Zjednoczonych do kolektywnej obrony zgodnie z artykułem 5 Karty NATO, za co jego przeciwnicy skrytykowali go. Gazeta Politico poinformowała nawet, że początkowo sekretarz obrony, sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego wezwali Trumpa do wspomnienia o artykule 5, ale w końcu te słowa nie pojawiły się w przemowie.

Później Biały Dom wyjaśnił, że prezydent miał na myśli także zasadę kolektywnej obrony, kiedy mówił o zaangażowaniu USA w NATO.