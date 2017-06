Media: Ukraiński statek wycieczkowy zamiast na Odessę obrał kurs na Rostów

Zaznaczono, że statek wypłynął 1 czerwca z Kijowa w „gorący” rejs do ostatecznego miejsca przeznaczenia w porcie w Odessie. Jednak bez wpłynięcia do niego statek podążył z Chersonia do Izmaiłu, a następnie do Wilkowa.

Rankiem 5 czerwca statek opuścił Wilkowo i niespodziewanie obrał kurs na Krym i w nocy stanął w pobliżu południowego wybrzeża półwyspu. Według danych automatycznego systemu identyfikacji statek obecnie płynie w stronę Rostowa nad Donem, jednak powody zmiany kierunku nie są na razie znane.