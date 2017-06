© Sputnik. Aleksiej Nikolski Putin: Tak złych stosunków z USA nie mieliśmy od czasów zimnej wojny

Dyplomata odmówił komentarza na ten temat, powołując się na brak informacji.

— Prezydent jednoznacznie dał mi do zrozumienia: nie trzeba pozwalać, aby to co się dzieje w sferze polityki przeszkadzało w wykonywaniu zleconej pracy w tym kierunku. Wyraźnie powiedział, że powinniśmy osiągnąć postęp — dodał Tillerson.