„Blokada Donbasu - to jak by tramwaj blokować!"

„Zbiera się kilkanaście osób, które postanawiają: «będziemy blokować». Ale co na przykład? «Nam się nie podoba tramwaj, który jedzie ulicą, więc go zablokujemy» — informuje zatem «sztab» blokady. A ja was informuję, że nikt, poza władzami, na terytorium państwa nie ma monopolu na stosowanie siły!" — cytuje kanał telewizyjny 112 Ukraina słowa Awakowa.

Wcześniej informowano, że sztab blokady Donbasu ma zamiar rozpocząć nowy etap działań mających na celu „naciskanie na bolące punkty" rosyjskiego biznesu.