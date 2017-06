Rosja „nie przełknie" polityki wizowej Ukrainy

© Sputnik. Stringer Kijów jest gotowy do wprowadzenia wiz z Rosją

„Kiedy wylewają na nas wiadro pomyj, kiedy oświadczają, że nasi artyści, działacze kultury, sztuki są personami non grata, i kiedy na poważnie mówią o wprowadzeniu systemu wizowego z Rosją, to jak Państwo myślicie, powinniśmy to wszystko tak po prostu przełknąć i nie odpowiadać?— powiedział Ławrow, występując w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta.

Jednocześnie zaznaczył, że Moskwa nie prowadzi żadnej czarnej listy Ukraińców. Odnotowywane sa tylko pojedyncze przypadki.

„Jednak jeśli system wizowy zostanie wprowadzony to oczywiście odpowiemy tym samym" — dodał szef rosyjskiej dyplomacji.