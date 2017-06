© Sputnik. Igor Zarębo Wystawa "Plakaty wojny. W drodze do Wielkiego Zwycięstwa" w Kaliningradzie

Obecnie w środowisku kaliningradzkiej śmietanki intelektualnej chwalenie Kalinina za zasługi w budowie państwa radzieckiego i wychowaniu duchowym oraz moralnym naszych dziadków jest nieprzyzwoite

Nawet jeśli ma się neutralną opinię na temat Michaiła Iwanowicza, tego już nie wystarczy.

Trzeba nieustannie nazywać Kalinina „kozłobrodym", „katem, który wysłał swoją żonę do GUŁAGu" i „podpisał listy skazanych dzieci", by uchodzić za prawdziwego syna „tego miasta".

Zgodzę się, że w obwodzie kaliningradzkim do tej pory nie ma sensownej biografii Kalinina — dlaczego wzniósł się na najwyższe szczeble władzy, dlaczego jego nazwiskiem są nazwane liczne miejscowości, ulice i zakłady?

Powiem za siebie — wystarczyło mi parę godzin spędzonych w bibliotece, aby poznać zupełnie nowe perełki z biografii Michaiła Kalinina.

Spieszę się podzielić dwiema najważniejszymi z nich.

Pierwsze. Ojciec Michaiła Kalinina, który urodził się w rodzinie pańszczyźnianego chłopa gdzieś w połowie XIX wieku, miał niezwykłe imię odojcowskie — Kalinycz. Czyli dziadek miał na imię Kalina. Czy to nie zaskakujący zbieg okoliczności? Jest to bardzo, bardzo interesujące i moim zdaniem zmienia wiele w rozumieniu toponimu „Kaliningrad".

Czym jest rosyjskie męskie imię Kalina?

Oczywiście przodek został nazwany nie na cześć krzewu (etymologia rzeczownika pospolitego „kalina" jest zupełnie beznadziejna: naukowcy twierdzą, że roślina otrzymała nazwę po czarnym kolorze jagód; „kał" to czarny w hermeneutyce ogólnosłowiańskiej).

Jednak męskie imię Kalina w czasach Imperium Rosyjskiego było rosyjską odmianą starogreckiego imienia Kallinik.

Co to Kallinik, czy Καλλίνικος? To słowo tłumaczy się jako „odnoszący chlubne zwycięstwa".

Innymi słowy, jeśli weźmiemy za podstawę staroruską tradycję nadawania nazwiska po imieniu ojca, to mamy w pełni logiczną wersję. Ojciec naszego bohatera nazywał się Iwan — czyj — Kalinin syn. W ten sposób Syn Michaił stał się Kalininem.

Okazuje się, że nazwisko, którym nazwano nowe radzieckie miasto w rzeczywistości oznacza „Zwycięstwo". Kaliningrad to miasto, gdzie rzeczywiście zostało odniesione chlubne zwycięstwo narodu radzieckiego nad niemieckim nazizmem.

Drugie. Proszę popatrzeć na ilustrację z gazety Prawda z listopada 1945 roku, kiedy ZSRR obchodził 28. rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej — główne święto państwowe, pierwsze po Zwycięstwie nad niemieckim nazizmem.

Generał de Gaulle zwraca się „do prezydenta Kalinina". Czyli miasto otrzymało nazwę na cześć prezydenta.

© Zdjęcie: Andriej Wypołzow Gazeta Prawda z listopada 1945 roku. Generał de Gaulle zwraca się „do prezydenta Kalinina".

Wiedzą Państwo, jest to na tyle godne i prestiżowe pod względem politycznym, że dyskutowanie z głupkami jest stratą czasu.

Które miasta na ziemi są nazwane na cześć prezydentów? Do głowy przychodzi tylko Waszyngton.

Na zakończenie zacytuję fragment wiersza Michaiła Isakowskiego (autora nieśmiertelnej „Katiuszy") poświęconego śmierci jego wybitnego imiennika:

"Choć nie ma go wśród nas,

Z całego serca imię to

My podniesiemy jako sztandar

Jako symbol życia prawego i wielkiego".

Kaliningrad jest symbolem życia — prawego i wielkiego.

Nie da się tego lepiej ująć.

Andriej Wypołzow, rosyjski dziennikarz, Kaliningrad