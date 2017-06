Putin: „Nikt nie przeżyje wojny między Rosją i USA"

Film dokumentalny „Wywiad z Putinem” ukaże się w USA w dniach 12-15 czerwca na kanale telewizyjnym Showtime, który jest częścią jednej z największych amerykańskich grup medialnych CBS.

„Nikt by nie przeżył”

© Sputnik. Grigory Sysoev Oliver Stone nakręci film o Putinie

Amerykański reżyser zapytał prezydenta Rosji o dominację USA w przypadku „gorącego konfliktu”.

„Myślę, że tego (wojny — red.) nikt by nie przeżył” — odpowiedział Putin.

Putin i Trump jeszcze nie spotkali się osobiście, ograniczając się do zaledwie trzech rozmów telefonicznych. Pierwsze osobiste rozmowy prezydentów obu krajów mogą odbyć się na szczycie „Wielkiej Dwudziestki”, który odbędzie się w Hamburgu w lipcu.

Wcześniej rosyjski przywódca nazwał obecne stosunki między Moskwą a Waszyngtonem najgorszymi od czasów zimnej wojny, zauważając, że fundament wzajemnej współpracy, kształtujący się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, został zniszczony.

„Zawsze jest nadzieja”

Szef państwa podkreślił, że on osobiście ma nadzieję na poprawę stosunków dwustronnych.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump zlecił Tillersonowi poprawienie stosunków z Rosją

„Zawsze jest nadzieja, dopóki nas nie zaniosą w białych pantoflach na cmentarz” — z uśmiechem powiedział Putin, odpowiadając na pytanie Stone’a o możliwą rolę Trumpa we współpracy między dwoma krajami.

Wcześniej poinformowano, że Trump zlecił sekretarzowi stanu Rexowi Tillersonowi poprawę stosunków z Moskwą.

„Prezydent jasno dał mi do zrozumienia, że ​​nie należy pozwolić temu, co dzieje się w sferze polityki, ingerować w wykonywanie mojej pracy, która została zlecona w tej kwestii. On nader jasno powiedział, że musimy poczynić postępy” — powiedział Tillerson dziennikarzom.

„Po co istnieje NATO?”

Putin wypowiedział się również o roli NATO, zaznaczając, że teraz Sojusz szuka zewnętrznego wroga w celu uzasadnienia swojego istnienia.

„Nie ma już bloku wschodniego, nie ma już Związku Radzieckiego. Po co więc istnieje NATO? Wydaje mi się, aby uzasadnić swoje istnienie, NATO potrzebuje zewnętrznego wroga, trwa ciągłe poszukiwanie zewnętrznego wroga lub jakiejś prowokacji, aby nazwać kogoś przeciwnikiem” — powiedział Putin.

Podczas kampanii wyborczej Trump również ostro krytykował Sojusz, ale po wyborze poparł NATO z zastrzeżeniem, że wszyscy jego członkowie muszą płacić „sprawiedliwą dolę” wpłat.

© REUTERS/ Carlos Barria Trump zmusi członków NATO do uregulowania rachunku

Pod koniec maja amerykański lider wziął udział w swoim pierwszym szczycie Sojuszu. Na nim on znowu zażądał, aby wszyscy uczestnicy wypełniali swoje zobowiązania.

„Członkowie NATO powinni wreszcie zacząć płacić swój udział i wypełniać swoje zobowiązania finansowe” — powiedział Trump.

Zgodnie z Kartą wszyscy członkowie organizacji powinni wpłacać do wspólnego budżetu przynajmniej 2% swoich całkowitych wydatków, jednak w ciągu ostatnich dwóch lat te zobowiązania spełniało jedynie pięć krajów — Stany Zjednoczone, Grecja, Wielka Brytania, Estonia i Polska.

Puste pudełko bez dysku

Jak informuje Variety, rosyjski przywódca i reżyser obejrzeli również znany film reżysera Stanley’a Kubricka „Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę”. Przedstawia on hipotetyczny konflikt nuklearny między ZSRR a USA.

„(Kubrick — red.) przewidział pewne problemy nawet z technicznego punktu widzenia, rzeczy, które zmuszają nas do przemyślenia realnych zagrożeń, które istnieją… Chodzi o to, że od tego czasu niewiele się zmieniło. Jedyna różnica polega na tym, że współczesne systemy broni są coraz bardziej wyrafinowane, bardziej skomplikowane, ale ta idea ataku zwrotnego i niezdolność kontrolowania tych systemów broni jest wciąż aktualna. To stało się jeszcze bardziej skomplikowane, bardziej niebezpieczne” — cytuje słowa rosyjskiego lidera The Daily Beast po obejrzeniu filmu.

Stone podarował również Putinowi DVD z filmem, po czym prezydent Rosji odszedł. Później okazało się, że dyrektor wręczył prezydentowi puste pudełko: producenci zapomnieli włożyć do niego płyty.

„Typowy amerykański prezent!” — zażartował Putin.

Osiągnięcia sportowe rosyjskiego lidera

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Putin w swoje urodziny zagrał w hokeja

Agencja Bloomberg zaznacza, że ​​w swoim filmie dokumentalnym Stone pokazał również, jak rosyjski przywódca uprawia sport: Putin został pokazany podczas gry w hokeja i treningu na symulatorze.

Sam prezydent powiedział w wywiadzie, że codzienne pływa i podnosi ciężary.

Ponadto film zawiera także inne momenty z życia prywatnego Putina. Na przykład Stone nakręcił, jak rosyjski lider karmi marchwią rasowego konia nazwanego na cześć holenderskiego fizyka Johannesa Diederika van der Waalsa.