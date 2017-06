Putin: Gdybym znalazł się z gejem na łodzi podwodnej, to…

© AFP 2017/ DMITRY KOSTYUKOV Władimir Putin lubi wyzwania

Podczas rozmowy z Putinem, której fragmenty prezentuje agencja Bloomberg, Stone poruszył kwestię rosyjskiego prawa zakazującego propagandy homoseksualizmu. Reżyser zastanawiał się, czy Putin uważa to prawo za przejaw dyskryminacji. „W ogóle nie ma żadnego prześladowania” — odpowiedział prezydent Rosji.

Następnie Stone zapytał, co rosyjski prezydent by zrobił, gdyby znalazł się na łodzi podwodnej i był zmuszony udać się pod prysznic z gejem. „Wolałbym nie iść z nim pod prysznic. Po co go prowokować. Przecież wiesz, że jestem mistrzem judo” — zażartował w odpowiedzi Putin.

Cały wywiad zostanie wyemitowany 12-15 czerwca na amerykańskim kanale telewizyjnym Showtime.