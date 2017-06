Ławrow: Koalicja USA w Syrii atakuje siły walczące z terrorystami

„Pojawiła się informacja, uważam, że była bliska prawdzie, że te siły prorządowe wyruszyły do odpowiedniego rejonu, by nie dopuścić do zniszczenia dwóch mostów łączących Syrię i Irak. Planowano ich wysadzenie — w efekcie wysadzili je ISIS-owcy (zakazane w Rosji Państwo Islamskie — red.). Dlatego jeśli ta informacja jest prawdziwa, sądząc po wszystkim taka właśnie jest, to ataki przeprowadzono na siły, które chciały udaremnić plany terrorystów dotyczące odcięcia dróg między dwoma państwami arabskimi: Syrią i Irakiem" — powiedział Ławrow na konferencji prasowej podsumowującej wyniki rozmów z szefem MSZ Hiszpanii.