© REUTERS/ Gleb Garanich Sawczenko: Ukraińscy politycy wyglądają w Europie jak żebracy

Deputowana Nadieżda Sawczenko oświadczyła, że ukraiński rząd nie jest gotowy umrzeć za życie swoich obywateli — pisze portal ukraina.ru.

Ile można prosić ludzi, aby umierali za władzę? Ile można wychodzić na Majdan i umierać, ile można chodzić na wojnę i umierać? Kiedy zaś władza zacznie umierać za nas? Kiedy oni zrobią choć jeden dobry uczynek? Tak, nigdy — to nie wchodzi do ich planów politycznych. Oni myślą, że są wieczni — uważa deputowana.

Według Sawczenko Ukraińcom będzie znacznie łatwiej żyć, jeśli do władzy nie dojdą więcej rządzący minionych 25 lat.

„Cała ta hołota, która przez ostatnie 25 lat co najmniej raz trafiła do parlamentu lub rządu, nie powinna tam się więcej dostać. Mamy z czego wybierać, oprócz tej szajki. 450 (deputowanych — red.) w Radzie, prawie tyle samo w rządzie i na Bankowej… Gdyby zlikwidować niespełna tysiąc ludzi, a to mniej, niż Ukraina straciła na wojnie, Ukraińcom żyłoby się znacznie lepiej” — dodała.