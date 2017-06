Rosyjska ambasada w Niemczech skrytykowała niemieckie media za atak na RT i Sputnika

Na swojej stronie na Facebooku zaznaczył, że działalność tych mediów na Zachodzie już od dawna bada się dosłownie „pod lupą”, a w niemieckiej przestrzeni medialnej odnosi się do nich z agresją.

RT i Sputnikowi a priori przyszyto metkę «propaganda», a wystarczyło tylko, aby pojawiły się w Niemczech — narzeka. Ponadto pod ich adresem padały oskarżenia o ingerencję w wewnętrzną politykę USA, jednak nie przedstawiono „ani dowodów, ani faktów”, lecz jedynie spekulacje.

Przy tym liczba odbiorców tych mediów stale rośnie — nie z powodu „propagandy”, lecz ze względu na fakt, że ludzie potrzebują alternatywnego punktu widzenia.

W większości lokalnej prasy Rosja opisywana jest jako główne zagrożenie dla światowego porządku, a gdy słyszysz to codziennie, oczywiście powstają wątpliwości co do prawdziwości tego typu doniesień, wyjaśnia Mikerin.

Ludzie sami jadą do Rosji i tam zderzają się z zupełnie inną rzeczywistością niż ta, którą starannie malują, a następnie z uporem przekazują niemieckie media — kontynuuje.

Według niego RT i Sputnik dają możliwość niedzielenia rzeczy na czarne i białe i uczą myśleć samodzielnie, dlatego też cieszą się popularnością.

„Można lubić RT czy Sputnik, lub jakiekolwiek inne rosyjskie, niemieckie czy amerykańskie media, można uważać je za propagandę. Każdy ma prawo do własnej oceny. Jednak niedopuszczalne jest, aby narzucać obraz wroga w obliczu konkretnych mediów” — podkreślił Mikerin.