Rogozin: Rosja będzie pod ochroną kopuły przeciwrakietowej

„Międzyresortowa grupa robocza ds. stworzenia bazy technicznej dla obrony powietrzno-kosmicznej Rosji, której przewodniczę od 2012 roku, stwierdziła, że przemysłowi i nauce wojskowej udało się zaoferować Ministerstwu Obrony racjonalną wersję operacyjnego odtworzenia przeciwrakietowej tarczy kraju, włączając naziemny i kosmiczny eszelon, a to z zakończeniem wdrożenia Jednolitego Kosmicznego Systemu Rosji stanie się zamkniętą kopułą obrony przeciwrakietowej” — powiedział.

Wcześniej dowódca Wojsk Kosmicznych generał Aleksander Gołowko powiedział, że stacja radiolokacyjna nowej generacji „Woroneż-DM”, uruchomiona na terytorium Kraju Krasnojarskiego, obejmie gotowość bojową do końca 2017 roku. Ten radar, zdolny do wykrywania celów balistycznych i hiperdźwiękowych w odległości do sześciu tysięcy kilometrów, został oddany pod koniec ubiegłego roku.

Od tego czasu funkcjonowanie radaru wspólnie zapewniają oficerowie dyżurnych zmian Wojsk Kosmicznych Sił Powietrzno-Kosmicznych oraz przedstawiciele przemysłu. Po przejściu w tryb gotowości bojowej radar w pełni przejdzie do Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Podczas prób stacja odnotowała sześć startów międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Obszar odpowiedzialności to północno-wschodnia część Oceanu Spokojnego i kierunek północny.