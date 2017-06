Zaostrzenie sytuacji w ŁRL: mieszkańcy proszą o ewakuowanie dzieci

© AP Photo/ Wadim Girda ŁRL poinformowała o śmierci 10 ukraińskich żołnierzy

Maroczko wyjaśnił, że ukraińscy żołnierze podjęli trzy próby przerwania obrony ŁRL, ale wszystkie zakończyły się fiaskiem.

„Na daną chwilę, (ukraińscy żołnierze) znajdują się na tych samych pozycjach, które zajmowali od 2015 roku. Mamy już wszystko przygotowane do ewakuacji, ale nie możemy do niej przystąpić z racji zmasowanych ostrzałów. Zwróciłem się do przedstawicieli ONZ zajmujących się obroną praw człowieka z prośbą, by pomogli w ewakuacji dzieci" — mówi Maroczko.

Przedstawiciel milicji ŁRL kieruje się teraz do Ługańska , żeby wynegocjować zawieszenie broni w celu ewakuacji.

Wsie Żełobok, Frunze, Kirowsk znajdują się pod nieprzerwanym intensywnym ostrzałem — dodał Maroczko.

Szef administracji Kirowska Gennadij Karcew oświadczył wcześniej, że nieprzerwane ostrzały prowadzone przez ukraińskich żołnierzy uniemożliwiają ewakuację dzieci ze wsi Doniecki w obwodzie ługańskim.