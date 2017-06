Jak terroryści zarabiają w Europie?

© Sputnik. Ilia Pitalyev Ławrow skomentował atak terrorystyczny w Teheranie

„Na potwierdzenie naszych słów podaliśmy Amerykanom konkretne nazwy bliskowschodnich banków zamieszanych w inwestycje w dwa państwa zachodnioeuropejskie" — powiedział Feoktistow dziennikarzom, podsumowując spotkanie z amerykańską delegacją w ramach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF (The Financial Action Task Force on Money Laundering). Ta grupa przeciwdziała między innymi praniu nielegalnych dochodów i finansowaniu terroryzmu.

Dyplomata nie uściślił, o jakie państwa europejskie chodzi, jednak podkreślił, że „Amerykanie przetwarzają tę informację i wyrazili nam wdzięczność".

Jednocześnie według niego wcześniej już pojawiła się informacja o próbach inwestowania PI w nieruchomości w Nowym Jorku i Turcji.

Feoktistow podkreślił, że operacja przeciwko terrorystom w Syri i i Iraku, między innymi zniszczenie infrastruktury energetycznej, doprowadziła do znacznej straty zysków PI ze sprzedaży ropy naftowej i gazu: przez ostatnie 1-2 lata coroczne zyski zmniejszyły się z 50 mln dolarów do 12-20 mln. Poinformował, że USA powiadomiły o likwidacji od rozpoczęcia operacji koalicji około 2 tys. cystern z benzyną, które przewoziły nielegalnie wydobytą przez PI ropę naftową.

Według danych dyplomaty od początku operacji rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych w Syrii zostało zniszczonych około 4 tys. cystern z benzyną, 206 zakładów wydobywających ropę naftową i gaz, 176 zakładów przetwarzających ropę naftową oraz 112 magazynów z tym surowcem.

W tej sytuacji terroryści nadal szukają nowych źródeł finansowania: pobieranie opłat od cywilów, okupy za porwanych ludzi oraz handel artefaktami. Ponadto Feoktistow poinformował o próbach przejęcia przez PI kontroli nad afgańskim przemytem narkotyków, przede wszystkim na północy Afganistanu, tam, gdzie obecnie są skupieni członkowie ISIS.

Są również dane o zaangażowaniu się ugrupowania terrorystycznego w kontrolę nad masowym transportowaniem uchodźców do Europy. Odnotowano próby inwestowania w farmakologię, medycynę, branżę budowlaną. Ugrupowanie sprzedaje na rynku pszenicę i żyto.

Terroryści liczą także na zrekompensowanie strat kosztem handlu innymi kopalinami użytecznymi. Feoktistow podał, że w Iraku terroryści przejęli kontrolę nad kopalnią wydobywającą fosforany i zakładem produkcji kwasu fosforowego, a w Syrii — nad kopalnią soli, kilkoma cementowniami i niektórymi innymi zakładami.