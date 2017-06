Były dyrektor FBI: Raport w sprawie inwigilacji Trumpa był „niesprawdzony"

„Liderzy Rady do Spraw Wywiadu uważali to (omówienie dokumentu) za rzecz ważną z wielu przyczyn — trzeba było przygotować prezydenta elekta do faktu istnienia tego materiału, nawet pomimo tego, że był on niesprawdzony… Wiedzieliśmy, że media zamierzały upublicznić ten materiał, i uznaliśmy, że rada nie powinna trzymać w tajemnicy przed prezydentem wiedzy o nim i wiedzy o jego nieuniknionej publikacji" — wyjaśnił Comey.

Mowa o anonimowym dokumencie, opowiadającym o tym, że niejacy „rosyjscy agenci" posiadają jakoby kompromitującą informację o Trumpie. Materiał został opublikowany w styczniu przez portal BuzzFeed.

Sam Trump niejednokrotnie dementował doniesienia o swoich „związkach z Rosją" i mówił, że nie utrzymuje kontaktów z rosyjskimi władzami. Trump podkreślał, że amerykański wywiad uznał kompromat za fałszywkę, i że BuzzFeed odpowie za publikację tego dokumentu.

Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskowe mówił natomiast dziennikarzom, że doniesienia o posiadanej przez Moskwę kompromitującej informacji na temat Trump to „kaczka dziennikarska i niedorzeczność".