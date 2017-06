Radziecki system brzegowy zniszczył okręt w Wietnamie (wideo)

© Sputnik. Ramil Sitdikov T-90S: potęga na eksport

W ten sposób Wietnamska Armia Ludowa zademonstrowała, że przeciwokrętowe systemy „ Reduta ”, które zostały opracowane pół wieku temu, pozostają dość groźną i potężną bronią.

W 1982 roku oryginalny pocisk systemu został zastąpiony pociskiem manewrującym 3M44 „Progress”. Konstrukcja rakiety pozwala na użycie głowicy bojowej o wadze do 1000 kg. Do zwalczania celów można stosować głowicę konwencjonalną lub jądrową. W zależności od obliczonej trasy pocisk może lecieć na wysokości od 100 do 7000 metrów.

Do transportu i wystrzelenia rakiety opracowano specjalną wyrzutnię SPU-35, zbudowaną na bazie seryjnego podwozia kołowego. Jako podstawę dla tej maszyny wzięto czteroosiowe specjalne podwozie BAZ-135MB. Maszyna została wyposażona w silnik o mocy 360 KM i może przewozić ładunek o wadze około 10 ton. Prędkość na szosie do 40 km/h przy zasięgu do 500 kilometrów.

Kolejnym elementem przeciwokrętowego operacyjno-taktycznego systemu „Reduta” jest maszyna sterowania, na której zainstalowano stację radiolokacyjną do monitorowania akwenu i wyszukiwania celów, a także system sterowania. Po wyjściu w zadany obszar znajdowania się celu pocisk „Progress” włącza aktywną radiolokacyjną głowicę samonaprowadzania i „przeszukuje” akwen. Dane są przekazywane do operatora, który decyduje, który cel należy zaatakować. Możliwość pocisku pozwalały niszczyć wrogie okręty w odległości do 300 kilometrów. Ponadto „Reduta” może odbierać sygnały wyznaczenia celów z samolotów TU-95D, Tu-16D i śmigłowców Ka-25C.