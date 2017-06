Zacharowa: USA powinny staranniej planować naloty w Syrii

© AFP 2017/ Delil Souleiman Syryjski polityk: Ameryka znacznie zaniża liczbę zabitych w swoich nalotach

„Po raz kolejny wzywamy kierownictwo koalicji antyterrorystycznej na czele ze Stanami Zjednoczonymi do bardziej odpowiedzialnego podejścia do planowania… nalotów, które są planowane przez uczestników sojuszu na pozycji dżihadystów w Syrii. Wielokrotnie to podkreślaliśmy, podobne nieprzemyślane działania pogłębiają cierpienie właśnie syryjskich cywilów” — powiedziała Zacharowa na konferencji prasowej dla dziennikarzy.

Według niej liczba ofiar wśród ludności cywilnej Syrii rośnie z każdym dniem. „I ta sytuacja u wszystkich wywołuje więcej niepokoju, niż zrozumienia dla skuteczności takich działań” — dodała.

Według Zacharowej w ciągu ostatniego miesiąca w wyniku działań lotnictwa koalicji w mieście Rakka i okolicach zginęło około 200 Syryjczyków. „Dla sojuszu antyterrorystycznego tego typu nieodpowiedzialna taktyka wojskowa powinna być nie do przyjęcia, tym bardziej, że jego działania są prowadzone, po raz kolejny przypomnę, z pominięciem decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ, bez zgody prawowitego rządu Syrii” — powiedziała Zacharowa.