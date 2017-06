„On oderwał mi kawałek nogi” (wideo)

Na nagraniu widać, jak Parker wypatruje ryb. W ręku trzyma granika wielkiego (dużą rybę z rodziny strzępielowatych — red.). Obok niego pływa jego przyjaciel Justin. W pewnej chwili w kadrze pojawia się rekin, którego Parker zauważa nie od razu. Drapieżnik płynie do niego, po czym atakuje i chwyta za nogę.

— Justin, wyciągnij moją broń! On oderwał mi kawałek nogi! — krzyczy Parker do przyjaciela, wypływając na powierzchnię po ataku.

Według Parkera rekin najprawdopodobniej chciał zabrać mu rybę, ale kontynuował atak nawet po tym, jak mężczyzna ją wypuścił. Po pierwszej napaści drapieżnik więcej nie zaatakował. Pod koniec nagrania widać, jak Parker i Justin dostają się na łódz. Później przyjaciel bohatera odwiózł go do szpitala, gdzie ten spędził cztery godziny. Parker opowiedział później, że rekin przeciął mu tętnicę piszczelową, dlatego stracił ok. litra krwi.