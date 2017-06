Rosja ma dług tylko u jednego kraju

© Sputnik. Ramil Sitdikov Rosja całkowicie spłaciła dług wobec Chin

„Odnośnie długu wobec suwerenów, po tym, jak spłaciliśmy dług wobec krajów członków Klubu Paryskiego, w całości, w dwóch etapach, rozliczyliśmy się wobec krajów Europy Wschodniej, moim zdaniem pozostał nam jedyny suweren, wobec którego obowiązuje harmonogram płatności, prawdopodobnie aż do roku 2025, możliwe, że do 2021. Jest to Republika Korei ” — powiedział.

Według wiceministra wcześniej Rosja rozliczyła się z tego długu dostawami towarów, ale „potem ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia i utrzymano harmonogram jednorazowych wypłat”.

W tej chwili saldo należności szacuje się na około 300 milionów dolarów.

„Koreańska strona nie wyraziła zgody na wcześniejszą spłatę bez premii do głównej kwoty zadłużenia. Oni mają własne wewnętrzne ograniczenia w tej kwestii, ale my nie chcieliśmy wypłacać premii” — wyjaśnił Storczak.