Szef czeskiego kontrwywiadu: Rosja prowadzi z nami wojnę informacyjną

© AFP 2017/ Michal Cizek Czechy obrały kurs na Wschód

Według Koudelki, celem prorosyjskich mediów jest zapełnienie przestrzeni medialnej ogromną ilością informacji, które mają pozbawić prostych obywateli punktu oporu.

„Nic nie jest jasne, istnieje prawda alternatywna… Na realną podstawę nakładana jest groźna dezinformacja…" — wyjaśnił dyrektor czeskiego kontrwywiadu.

Jak powiedział, Rosja bez przerwy stwarza wrażenie, że rzeczywistość jest tak naprawdę inna, że wokół panuje kłamstwo, że demokracja jest słaba, a wspólnota zachodnia na czele z Unią Europejską i NATO przeszyta jest korupcją i demokracją.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Prezydent Czech do Putina: Trzeba zlikwidować dziennikarzy

Koudelka zauważył, że podobna rzecz dzieje się po dwóch stronach barykady. „Zachód też musi działać, co też czyni. Co się tyczy służb kontrwywiadowczych, to one powinny walczyć z podobnymi zjawiskami, w porę rozpoznawać potencjalne ryzyko" — dodał czeski wywiadowca.

Zapytany przez dziennikarza, „w jakim środowisku Rosja tworzy przeważnie swoje dezinformacyjne struktury w Czechach", Koudelka powiedział, że w Internecie, w związku z czym należy uwrażliwiać na zagrożenia nawet najmłodszych użytkowników sieci. „Internet to wolne środowisko, w którym można upubliczniać wszystko" — wyjasnił Koudelka.