Rosną szanse zderzenia się Ziemi z gigantyczną asteroidą

Po przeanalizowaniu 144 ciał niebieskich z roju meteorów o nazwie Taurydy naukowcy odkryli co najmniej dwa gigantyczne asteroidy o średnicy 200-300 m, które potencjalnie grożą naszej planecie. Rój meteorytów Taurydy składa się z dwóch części — Południowej i Północnej, które przelatują w pobliżu Ziemi od końca września do początku grudnia oraz od końca maja do połowy lipca. Jednocześnie według obserwacji astronomów od 2015 roku aktywność roju wzrosła.