W Moskwie omówią skandal wokół Kataru

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Iran i Turcja uratują Katar od głodu

Szef katarskiego MSZ Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani przybywa w piątek z wizytą do Moskwy w celu przeprowadzenia rozmów z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Spotkanie odbędzie się w sobotę. Strony mają omówić skandal dyplomatyczny, jaki rozpętał się w tym tygodniu wokół Kataru.

Choć Moskwa zajęła dość wyważoną pozycję — decyzja w sprawie zerwania stosunków z Katarem jest sprawą krajów arabskich, i strona rosyjska nie zamierza się do tego mieszać — to nic nie stoi na przeszkodzie, by omówiła powstały wokół Dohy kryzys zarówno z katarskimi partnerami, jak i z krajami regionu.

© AP Photo/ IHA/Ismail Coskun Ankara wesprze Katar wojskowo

W tym tygodniu odbyły się rozmowy telefoniczne liderów Rosji i Kataru, Władimira Putina i emira Tamima, a także szefów resortów spraw zagranicznych. Moskwa potwierdziła swoją pryncypialną pozycję, że wszelkie sytuacje kryzysowe muszą być rozwiązywane drogą dyplomacji. Ponadto Putin omówił sytuację wokół Kataru z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, a Ławrow z szefem MSZ Iranu Mohammedem Dżawadem Zarifem.

Innych stron konfliktu Moskwa jak na razie do siebie nie zaprasza. W Moskwie na pewno nie pojawią się przedstawiciele Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich — rosyjskie ambasady w tych krajach nie dysponują informacją o zaplanowanych na najbliższy czas podróżach do Moskwy przedstawicieli tych krajów.

© Sputnik. Abdulkader Hajj Jaka będzie reakcja Kataru na dyplomatyczny skandal?

Zdaniem doradcy dyrektora Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych Jeleny Suponiny, Rosja nie może i nie powinna być jedynym pośrednikiem w uregulowania kryzysu, ale w pełni może uczestniczyć w kolektywnych staraniach o zażegnanie konfliktu. Rosyjska ekspert przypomniała, że Rosja utrzymuje dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami konfliktu.

„Nie należy robić ukłonu w jedną bądź drugą stronę, a raczej postarać się wykorzystać istniejące kontakty do tego, by pojednać skłóconych" — dodała Suponina.