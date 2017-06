Kreml o karze śmierci dla terrorystów

Szef Komisji Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji Dumy Państwowej Wasilij Piskariow wcześniej zaproponował upoważnienie sądów do wymierzania kary śmierci, która będzie zawieszona do chwili zniesienia odpowiedniego moratorium.

© AP Photo/ Matt York Putin powiedział, co podoba mu się w senatorze McCainie

Poinformował, że zamierza omówić swój pomysł z ekspertami, wspólnotą naukową, służbami porządkowymi i znanymi adwokatami, podkreślając, że zwolennicy takiej inicjatywy są. Zdaniem przewodniczącego komisji, Europa wcześniej czy później uświadomi sobie, że egzekucja powinna być wymierzana jako najwyższy wymiar kary.

„Nie, nie słyszałem. Jest to inicjatywa deputowanych, dlatego… Nie wiemy, co to za inicjatywa" — powiedział Pieskow dziennikarzom, odpowiadając na pytanie o stosunek Kremla do tej inicjatywy.

„Stanowisko prezydenta jest dobrze znane, wielokrotnie o tym mówił" — dodał rzecznik.