Ukraina: O ludziach nikt tam nie myśli

Szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin poinformował o gotowości do wdrożenia ruchu wizowego z Rosją, jeśli taka decyzja zostanie podjęta. Ekspert Władimir Zorin na antenie radia Sputnik podkreślił, że podobna decyzja uderzy w miliony ludzi.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin oznajmił, że jego resort jest gotowy do wdrożenia niezbędnych procedur w celu wprowadzenia ruchu wizowego z Rosją, jeśli taka decyzja zostanie podjęta.

Wcześniej frakcja koalicji Front Ludowy w ukraińskim parlamencie wezwała deputowanych do rozpatrzenia projektu ustawy w sprawie wprowadzenia wiz z Rosją. „Co się tyczy procedur, MSZ zrobi wszystko jak należy. Przygotowujemy się, mamy odpowiednie doświadczenie, dlatego o MSZ pod tym względem można się nie martwić" — powiedział wczoraj wieczorem Klimkin na antenie telewizji 112 Ukraina, komentując możliwość wprowadzenia wiz z Rosją.

W październiku 2016 roku w Radzie Najwyższej już zapadła propozycja wprowadzenia wiz z Rosją. Wiceszef największej frakcji parlamentarnej Blok Petra Poroszenki Ołeksij Honczarenko oznajmił wówczas, że frakcja nie będzie głosowała na rzecz postanowienia zalecającego rządowi wprowadzenie ruchu wizowego z Rosją. Według niego w Rosji przebywa wielu Ukraińców, którzy tam pracują, a wprowadzenie wiz im to uniemożliwi.

Rzecznik prasowy Rosji Dmitrij Pieskow oznajmił, że Moskwa będzie stosować zasadę wzajemności w kwestiach wizowych z Ukrainą.

Doktor hab. politologii, wicedyrektor ds. nauki Instytutu Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk Władimir Zorin na antenie radia Sputnik podkreślił, że decyzja w sprawie wprowadzenia wiz, o ile zostanie podjęta, odbije się nie tylko na obywatelach Ukrainy pracujących w Rosji.

„O ludziach nikt tam nie myśli: przecież uderzy to nie w kilkaset tysięcy osób, lecz w miliony. Ponieważ również w Rosji Ukraińcy są praktycznie trzecim narodem pod względem liczebności. Co by się nie mówiło, niezależnie od przyjmowanych ustaw o kwotach na język w mediach, żyje wielu Rosjan a także Ukraińców spokrewnionych z Rosjanami. Zarówno tymi, którzy są na Ukrainie, jak i tymi, którzy są w Rosji. To wszystko to ogromny żywy organizm. Dlatego oczywiście taka decyzja (w sprawie wprowadzenia wiz) w pierwszej kolejności uderzy w ludzi" — twierdzi Władimir Zorin.