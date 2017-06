Rodzina niemieckich „seks-uchodźców” wraca do Rosji

© Sputnik. Natalia Seliverstova Kreml o karze śmierci dla terrorystów

Według danych portalu, 9 czerwca ojciec rodziny Jewgienij Martens przyleciał do Moskwy. W stolicy weźnie udział w nagraniu programu w „Ostankino”, a potem uda się do Stawropolu. Tam Martens planuje ustalić szczegóły przeprowadzki żony i 11 dzieci.

Jewgienij Martens urodził się w obwodzie omskim i wraz z rodzicami przeprowadził się do Niemiec w połowie lat 90. Tam się ożenił. Według niego opuścić Niemcy jego rodzina zdecydowała się z powodu wprowadzonych w niemieckich szkołach obowiązkowych zajęć z wychowania seksualnego. Media podawały, że jedna z córek Martensa odmówiła chodzenia na zajęcia, rodzice również byli temu przeciwni. Za nieobecności dziecka na rodziców nałożono grzywnę w wysokości 150 euro, oni odmówili zapłacenia jej i zostali skazani na jeden dzień więzienia.

Z powodu tej sytuacji pod koniec 2016 roku Martensowie zdecydowali się przeprowadzić do Rosji, planując zajęcie się rolnictwem. W obwodzie nowosybirskim udostępniono im dom. Informowano, że miejscowi urzędnicy wydali rodzinie jednorazową zapomogę w ramach programu repatriacji w rozmiarze 150 tysięcy rubli. Pod koniec lutego Martensowie nieoczekiwanie opuścili Kysztowkę i wyjechali.

Austriacki obrońca praw człowieka Harry Murray reprezentujący interesy rodziny opowiedział dziennikarzom, że w lutym jedna z córek Martensa spadła z łóżka i złamała obojczyk. Rodzice zawieźli córkę do rejonowego szpitala, gdzie założono jej gips. Rosyjscy lekarze, według Murraya, poinformowali o tym przypadku policję. Wkrótce policja przybyła do rodziców, aby dowiedzieć się, jak doszło do uszkodzenia ciała dziecka. Właśnie z tego powodu, jak twierdzi Murray, rodzina zdecydowała się wyjechać, bojąc się, że dziecko może zostać im odebrane.