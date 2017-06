Simonian o inicjatywie Kongresu USA skierowanej przeciwko RT

„Moja rada dla szanownych senatorów – przyjmijcie swoją ustawę jak najszybciej, bo póki to ciągniecie, to my zdążymy podbić nie tylko Limpopo, ale i Łukomorie” – powiedziała Simonian.

Wcześniej członkowie Izby Przedstawicieli Stanów Zjednoczonych demokrata David Cicilline i republikanin Matt Gaetz wnieśli projekt ustawy, którego przyjęcie pociągnie za sobą zmiany w wymogach rejestracyjnych zagranicznych agentów w przepisie o tej samej nazwie (Foreign Agent Registration Act).

Zdaniem kongresmenów, w okresie wyborów prezydenckich w USA „lukę” w amerykańskich przepisach wykorzystała telewizja RT w celu szerzenia „propagandy” i tzw. „fejkowych” wiadomości.

Zaproponowany projekt ustawy daje Ministerstwu Sprawiedliwości dodatkowe pełnomocnictwa, pozwalając podawać do sądu organizacje, które w sposób nielegalny próbują wpłynąć na procesy polityczne w USA.

Reakcja w Rosji:

Wiceprzewodniczący komitetu Rady Federacji ds. międzynarodowych Władimir Dżabarow: „Rosyjskim mediom w USA próbują nie pozwolić na rozpowszechnianie obiektywnych informacji, różniących się od tych zamówionych, które oni (władze USA – red.) sami rozpowszechniają. A tymczasem w Rosji już dziesiątki lat działa „Głos Ameryki” i inne nieprzyjazne nam organizacje, które rozpowszechniają antyrosyjską propagandę i nadal spokojnie pracują”.

Przewodnicząca komisji ds. rozwoju dyplomacji publicznej i wsparcia rodaków za granicą Jelena Sutormina: „Polepszenia sytuacji w stosunku do Rosji się nie przewiduje. To wygodne, wykorzystać Rosję jako agresora, przedstawić, że oni walczą o wolność. <…> Nacisk na Rosję będzie trwać”.

Członek Prezydenckiej Rady ds. Praw Człowieka Andriej Jurow: „Na razie jest za wcześnie, aby wyciągać wnioski o nowym projekcie ustawy, ponieważ i sama ustawa FARA dotyczy tylko tych organizacji, które zajmują się wyborami. Jeśli na przykład, nawet finansowane z Rosji organizacje ekologiczne albo niezależne media działają, ale nie zajmują się tematem wyborów i lobbowania do parlamentu, to nie odbije się to na nich wcale”.