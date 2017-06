Gruzińskie więzienia idą z duchem czasu

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Iran i Turcja uratują Katar od głodu

„Celem tej zmiany jest odizolowanie niepalących od szkodliwego działania dymu tytoniowego” – głosi oświadczenie.

W maju gruziński parlament wniósł poprawki do ustawy „O kontroli tytoniu”, zgodnie z którymi etapowo wprowadzane są organiczenia na tytoń i wyroby tytoniowe.

Według przyjętych poprawek, od 1 maja w Gruzji zakazano palenia w miejscach publicznych i we wszystkich pomieszczeniach otoczonych w ponad 50% ścianami, a także zabroniono reklamować wyroby tytoniowe.

We wrześniu 2015 roku w raporcie europejskiego regionalnego biura WHO informowano, że Gruzja weszła do grupy państw, które osiągnęły najbardziej widoczne rezultaty w walce z paleniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach.