Mark Zuckerberg - następny prezydent USA?

„Kwestia polega na tym, kiedy UE wykaże wystarczającą wolę polityczną do rewizji tej polityki. Czy wydarzy się to w czerwcu czy za sześć miesięcy — to już z kategorii wróżenia z fusów" — powiedział, odnosząc się do prawdopodobnego zniesienia antyrosyjskich sankcji. Czyżow podkreślił, że obecnie „widać, że dojrzewa sytuacja do zmiany kursu UE wobec Rosji w ogólnym zarysie i w tej kwestii z osobna".

Wcześniej poinformowano, że stali przedstawiciele państw członkowskich UE przy Radzie UE uzgodnili przedłużenie sankcji przeciwko Krymowi o kolejny rok.