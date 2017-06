Ilu Ukraińców wjedzie do Polski po zniesieniu wiz?

© Sputnik. Alexander Mazurkevich Oficerowie z UE będą pełnić wartę na granicy z Ukrainą

Decyzja o przyznaniu obywatelom Ukrainy prawa do bezwizowego wjazdu do krajów unijnych została opublikowana 22 maja w oficjalnym Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 11 czerwca.

„Według naszych ocen, liberalizacja przepisów doprowadzi do zwiększenia ruchu o około 10%" — powiedziała Agnieszka Golias, dodając, że zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy nie skomplikuje prac Straży Granicznej.

© Sputnik. Pavel Palamarchuk Polska będzie częściej odmawiać wjazdu Ukraińcom

„Z punktu widzenia Straży Granicznej, decyzja o zniesieniu ruchu wizowego dla obywateli Ukrainy posiadających paszport biometryczny nie pociąga za sobą istotnych zmian w pracy funkcjonariuszy straży granicznej. Tak jak dotychczas będziemy czuwać nad tym, żeby przybywający do Polski obywatele Ukrainy spełniali pozostałe warunki wjazdu do Strefy Schengen określone w Kodeksie Granicznym Schengen i Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, a z procesu kontroli granicznej wypadną jedynie czynności związane ze sprawdzaniem wizy" — powiedziała Golias.

Jakkolwiek by było, w przededniu wprowadzenia ruchu bezwizowego z Ukrainą polscy funkcjonariusze prowadzą konsultacje z ukraińskimi funkcjonariuszami. To jest też tematem trwających rozmów ze stroną ukraińską na szczeblu oddziałów i filii Straży Granicznej — powiedziała Golias.

Według jej danych, w 2016 roku do Polski wjechało ok. 10 mln obywateli Ukrainy, przy czym o 45% zwiększyła się liczba Ukraińców przybywających do Polski drogą lotniczą.

© Sputnik. Sergey Averin UE obawia się napływu ukraińskich gastarbeiterów

Ruch bezwizowy zakłada swobodny przepływ osób po terytorium Strefy Schengen. Rada UE zaznaczyła przy tym, że Unia Europejska może go zawiesić, jeśli wyłonią się problemy z migracją i bezpieczeństwem.

Aby dostać się na terytorium Unii Europejskiej, Ukraińcom potrzebny będzie tylko paszport biometryczny, bez którego nie będą mogli wjechać do UE. Służba graniczna ma także prawo zażądać szeregu dodatkowych dokumentów, w szczególności dotyczących celu podróży i wymaganych środków finansowych.