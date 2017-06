Rosyjscy lotnicy masowo uciekają do Azji

© AP Photo/ Jens Meyer Google szuka specjalisty do współpracy z Rosją

Według słów jednego z rozmówców gazety teraz 400 lotników znajduje się w trakcie załatwiania dokumentów w związku ze zmianą pracy. Wyjeżdżają głównie „najlepiej przygotowani piloci z doskonałą znajomością angielskiego”, podkreślił rozmówca.

Przyczyną ucieczki kadr w branży lotniczej w Ministerstwie Transportu jest duża różnica w pensjach spowodowana kursem rubla.

Przedstawiciel agencji rekrutingowej opowiedział gazecie, że pensja pilota w Chinach jest około 4 razy wyższa niż w Rosji, a grafik pracy to 80 godzin nalotu miesięcznie zamiast 90. Piloci w Chinach mają co najmniej 96 dni urlopu, podczas gdy w Federacji Rosyjskiej – tylko 70 dni. W tej chwili w Chinach pracuje około stu rosyjskich pilotów i instruktorów. Drugie tyle chce podjąć pracę w Chinach.

Dyrektor generalny Aerofłota Witalij Sawieliow oświadczył, że w kompanii nie ma wystarczająco dużo rosyjskich pilotów. Opowiedział, że w państwach azjatyckich pensje pilotów są 1,5-2 razy wyższe. Saweliow zauważył, że przewoźnik już pięciokrotnie podwyższał pensje, ale „nie widzi już możliwości dla ich wzrostu”. Pilot samolotu w Aerofłocie zarabia 470 tysięcy rubli, instruktor – ponad 500, a drugi pilot 320-350 tysięcy rubli.

Według danych „Kommiersanta”, odejście z „WIM –Avia” jednocześnie 12 pilotów mogło być przyczyną przestojów w lotach kompanii. W „WIM –Avia” potwierdzono, że niektórzy piloci wyjechali do pracy do Indii, Chin i Wietnamu. W maju okazało się, że „WIM –Avia” ma problemy z przewozem pasażerów. Rozpoczęły się wówczas długie przestoje w lotach do Bułgarii, Turcji i w innych kierunkach. 2 czerwca przewoźnik odwołał wszystkie loty czarterowe do 15 czerwca. W samej kompanii „WIM –Avia” wyjaśniono, że zmiany są związane z koniecznością zminimalizowania masowych przestojów w rejsach, które pojawiły się po powrocie trzech samolotów z remontu. Potem przewoźnik odwołał większość czarterowych lotów z tureckiej Antalii.

Na początku maja media podawały, że rosyjscy piloci zwrócili się do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Rosawiacji. Pretensje sprowadzają się do tego, że regulator może rzekomo anulować w najbliższym czasie około tysiąca świadectw lotniczych.