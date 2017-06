Rola tankowca „Christophe de Margerie” w podboju Arktyki

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Putin: Terroryści z PI próbują destabilizować sytuację w Rosji

„Od tej pory ten nowoczesny statek będzie nosić imię francuskiego przedsiębiorcy, prawdziwego przyjaciela naszego kraju, przyjaciela Rosji Christophe’a de Margerie. On miał szczególny dar strategicznego widzenia, wiele dokonał dla umocnienia przyjacielskich, partnerskich związków z Rosją, sprzyjał realizacji całego szeregu dużych wspólnych projektów w sferze energetycznej” – powiedział prezydent Rosji.

„To jeszcze jeden symbol naszego szczerego przywiązania do tego wybitnego człowieka i danina jego pamięci” – dodał.

Według słów prezydenta, tankowiec stanie się flagmanem w linii złożonej z 15 statków przeznaczonych dla projektu Jamał LNG.

Podkreślę bez przesady, że ten projekt jest znaczący nie tylko dla naszego kraju, i nie tylko dla Europy” – powiedział Putin zauważając, że projekt jest ważnym wkładem w rozwój światowej energetyki.

Sprzyja pomyślnemu podbojowi globalnych przestrzeni, tworzy popyt na innowacyjne technologie w dziedzinie wydobycia i transportu surowców, tworzy miejsca pracy w naszym kraju oraz zagranicą. Ważną rolę Jamał LNG odgrywa w rozwoju Północnego Szlaku Morskiego, w podboju Arktyki” – dodał rosyjski lider.

Takowiec został nazwany na cześć szefa firmy Total Christophe’a de Margerie, który zginął w 2014 roku w wypadku samolotu Falcon na lotnisku Wnukowo. Statek, którego pojemność wynosi ponad 172 tysiące metrów sześciennych LNG, może pracować przy temperaturach do —52 stopni C i przechodzić przez lód o grubości do 2,1 metra. Łączna moc jego głównych silników dieslowych jest porównywalna z mocą nowoczesnego lodołamacza atomowego. Takowiec był zbudowany z uwzględnieniem wymogów Kodeksu Polarnego i wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem ekologicznym. Obok tradycyjnych rodzajów paliwa, jego urządzenia propulsywne mogą wykorzystywać odparowany ciekły gaz ziemny, co pozwala znacznie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.