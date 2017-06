Ofiara Polańskiego prosi sąd o zakończenie sprawy

„Proszę sąd, by podjął czynności kończące tę sprawę, by zrobił to przez litość dla mnie i dla mojej rodziny" — powiedziała Geimer w sądzie. Sędzia Scott Gordon oświadczył, że rozpatrzy wniosek ofiary przestępstwa.

Wychodząc z sądu Geimer powiedziała, że „uraz, jakiego doznała w wyniku doświadczenia, jakie przeszła już po (incydencie — red.) był na tyle silny, że to krótkie spotkanie z nim tamtego wieczora było nieprzyjemne, przygasło i zbladło", dodając, że zarówno Polański jak i ona ponosili karę przez ostatnie 40 lat.

Polański jest oskarżany o gwałt na 13-letniej Geimer. Do przestępstwa doszło w 1977 roku, w domu aktora hollywoodzkiego Jacka Nicholsona. Reżyser przyznał się do winy i zawarł ugodę z prokuraturą. W obawie przed uchyleniem decyzji uciekł do Francji i od tego czasu amerykański wymiar sprawiedliwości poszukuje go listem gończym.