„Rozciągające się diamenty”: na broń i w kosmos

© Fotolia/ Bokan Lwowskiej śmieciowej odysei ciąg dalszy

„Lekkie materiały, dysponujące wysoką twardością i elastycznością, podobne do tego, który stworzyliśmy, są krytycznie ważne dla tych dziedzin przemysłu i inżynierii, gdzie zmniejszenie masy niezależnie od ceny jest głównym zadaniem. Co więcej, uważamy, ze ta metoda syntezy nowych form węglowodoru pozwoli nam stworzyć zasadniczo nowe materiały, na razie nieznane nauce” – powiedział Zhisheng Zhao z Instytutu Nauki Carnegie w Waszyngtonie (USA).

Zhao i jego zespół odkryli nową formę węglowodoru, dysponującą nadzwyczaj pożądanymi właściwościami, obserwując, co dzieje się z jeszcze jedną niedawno odkrytą wersją tego pierwiastku – grafenem, podczas ściśnięcia w ekstremalnie wysokich ciśnieniach.

Pod względem swojej budowy wewnętrznej, jak pokazały zdjęcia rentgenowskie kawałka tego materiału, stanowi on zbiór zgiętych listków grafenu, „sklejonych” między sobą niewielkimi wysepkami z atomów węglowodoru, połączonymi tak samo jak atomy wewnątrz kryształowej konstrukcji diamentu.

To z kolei pozwala użyć takie „rozciągające się diamenty” do stworzenia superlekkich kamizelek pancernych, korpusów i warstw zewnętrznych satelitów oraz statków kosmicznych, a także do innych celów, w których wymagany jest mały ciężar i superwysoka wytrzymałość. Poza tym, może on stać się podstawą w elektronice przyszłości, ponieważ w jego wnętrzu elektrony mogą zachowywać sie tak samo niezwykle jak i w grafenie.