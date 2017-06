Jak Rosjanie będą obchodzić Dzień Rosji?

© Fotolia/ Gstockstudio Rosyjscy lotnicy masowo uciekają do Azji

Agencja Ria Novosti przeprowadziła sondaż , w którym zadała pytanie, jak Rosjanie zamierzają spędzić obchodzony 12 czerwca Dzień Rosji. Praktycznie co czwarta osoba (24,3%) pójdzie tego dnia do pracy. Większość Rosjan woli tego dnia zostać w domu i zająć się obowiązkami domowymi. W uroczystościach świątecznych weźmie udział co dziesiąty Rosjanin. Nieco ponad 1% uczci ten dzień udziałem w maratonie.

Natomiast co czwarty mieszkaniec Rosji (24,3%) spędzi długi weekend na daczy, korzystając z ładnej pogody.