Najkrótsza droga do trumny

Oparta na surowej żywności dieta, jak się twierdzi, sprzyja detoksykacji organizmu. Wśród zwolenników tego rodzaju żywienia jest wiele sław, na przykład Gwyneth Paltrow, Demi Moore i Madonna. Jednak wyłączenie z diety wszystkich poddanych obróbce termicznej produktów żywienia na rzecz owoców, warzyw, soków i sałatek może w krótkim czasie zabić — uprzedza brytyjski biolog Steve Jones. On podkreśla, że dany rodzaj żywienia nie zapewnia żadnej detoksykacji. Witarianizm po prostu przechodzi przez organizm, ponieważ nie uruchamia fermentów, niezbędnych do strawienia pożywienia. W rezultacie, spożywanie wyłącznie surowego jedzenia prowadzi do spadku wagi ciała i śmierci głodowej po około 6 miesiącach.

„Człowiek jest jedynym zwierzęciem w historii, któremu do życia potrzebne jest przetworzone jedzenie i nie możemy odżywiać się wyłącznie surowymi produktami – twierdzi Steve Jones. – Z powodu witarianizmu człowiek traci fermenty i mechanizmy trawienia surowej żywności. Znika masa mięśniowa i inne rzeczy. Najważniejsze, że tracimy funkcjonalność naszego aparatu reprodukcyjnego”.

Witarianizm jest bardziej ekstremalną wersją tzw. oczyszczającego żywienia, które stało się popularne w ostatnich latach. Twierdzi się, że surowe produkty nie przechodzą przez różne procesy chemiczne, nie nagrzewa się ich powyżej 48 stopni Celsjusza, a to znaczy, że są zdrowe. Jednak światowej sławy ekspert w dziedzinie genetyki z Uniwersyteckiego College’u w Londynie profesor Steve Jones kategorycznie zaprzecza tym twierdzeniom i wzywa ludzi do nie rezygnowania z typu jedzenia, którego trzymały się wszystkie pokolenia ludzkości.