Prehistoryczne pisklę w niezwykłym bursztynie

Zaprezentowany w Pekinie bursztyn został znaleziony w północnej części Birmy jeszcze w 2016 roku, jednak na jego dokładne datowanie potrzeba było kilku miesięcy.

Tym razem znaleźliśmy bursztyn o długości 9 centymetrów, w którym pomieściła się głowa, odcinek szyjny kręgosłupa, skrzydła i ogon prehistorycznego ptaka – powiedział znany paleontolog z Narodowego Muzeum Historycznego w Los Angeles Luis Chiappe.

Według naukowców to znalezisko jest unikalne, ponieważ w odróżnieniu od pozostałości znalezionych w ziemi, zastygły w bursztynie 6-centymetrowy ptak ma zachowaną strukturę, a co jeszcze ważniejsze, pokrycie skórne, a nawet otwory uszne i powieki. Wszystko to daje naukowcom rzadką okazję do dokładnego zbadania prehistorycznych ptaków.