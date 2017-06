© Sputnik. Said Tzarnaev Kadyrow: Czeczeni mają tylko jedną orientację seksualną

W wywiadzie dla RT prezydent Inguszetii opowiedział o różniy między wartościami europejskimi i tymi przestrzeganymi w jego republice.

— Ten temat (LGBT — red.) jest w ogóle nieaktualny, nie tylko u nas w republice, ale na Północnym Kaukazie. Kiedy prezydent Francji zadaje nam te pytania na tak wysokim poziomie i Angela Merkel, która przyjeżdzając do Moskwy, także zadaje te pytania (…). Wydaje mi się, że to już spektakl. Po to, aby w jakikolwiek sposób poryszuć ten temat — powiedział Jewkurow, komentując uwagę, jaką prezydent Francji i kanclerz Niemiec udzielili systuacji z prawami mniejszości seksualnych w Rosji.

Według Jewkurowa w Inguszetii nie ma przedstawicieli LGBT.

— A kiedy ich nie ma, to po co o tym mówić — powiedział polityk.

Jewkurow opowiedział także o różnicach w mentalności Europejczyków i mieszkańców Inguszetii.

Jeśli w Europie są swoje wartości — one nie narodziły się dziś (…). To ich tradycyjne rzeczy. Ani dla Kaukazu, ani dla Rosji, ani dla Słowian ogólnie nie ma takiego pojęcia. U nas nigdy nie było czegoś takiego w tradycjach. (…) Musimy zroumieć, że nigdy nie będziemy Europejczykami. Pod względem mentalności nimi nie będziemy. U nas europejskie są tylko „euroremonty" — uważa Jewkurow.

2 maja kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że poprosiła Władimira Putina o wpłynięcie na przestrzeganie praw przedstawicieli mniejszości seksualnych w Czeczenii. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w trakcie rozmowy z rosyjskim prezydentem omówił sytuację mniejszości seksualnych w Rosji.