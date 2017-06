Wideo „Jak jedzą w różnych krajach" rozwścieczyło Turków i Rosjan

Bloger pokazał stereotypy dotyczące mieszkańców 16 krajów świata: przywiązanie Szwajcarów do fondue, Amerykanów do burgerów, Meksykanów do taco, a Włochów do makaronów.

W komentarzach do nagrania najwięcej oburzenia wyrazili mieszkańcy Turcji. Zdziwili się, że Der Schulte przedstawił dania narodowe różnych krajów, ale w epizodzie poświęconym Turcji zjadał czosnek razem z łupiną. Oburzeni użytkownicy pisali, że bloger mógłby przynajmniej wybrać kebab albo lahmacun, aby zilustrować narodową kuchnię turecką. Jeden z użytkowników założył, że autor wideo po prostu nigdy nie odwiedzał Turcji.

Wideo również obraziło niektórych Rosjan. Rosyjskojęzycznym użytkownikom nie spodobało się wykorzystanie stereotypu o pijących Rosjanach, a także napis na butelce po niemiecku "wodka".