Poroszenko: „Żegnaj mi Rosjo nieumyta!" (wideo)

Ceremonia odbyła się z udziałem prezydenta Słowacji Andreja Kiski na granicy między krajami w punkcie „Użgorod". Poroszenko otworzył symboliczne „drzwi do UE" kluczem, a z drugiej strony czekał na niego Kiska.

„Bardzo długo czekaliśmy na tę chwilę, i to jest historyczny moment, kiedy niszczymy papierową kurtynę, oddzielającą Ukrainę od Europy. To znaczy, że Ukraina przeprowadziła ogromne reformy. Wspólnymi wysiłkami zmieniliśmy kraj, a nasi partnerzy z Europy dotrzymali słowa i drzwi Unii Europejskiej, drzwi do naszych przyjaciół i partnerów, są otwarte dla naszej wielkiego 45-milionowego narodu, dla narodu ukraińskiego. Gratuluję Wam wszystkim" — powiedział Poroszenko podczas przemówienia.

W sobotę wieczorem przemawiał do tłumów zgromadzonych w Kijowie. Mówił o ostatecznym pożegnaniu się Ukrainy z Imperium Rosyjskim.

Ukraiński naród, cała Ukraina wstępuje w inną epokę historyczną. To wydarzenie oznacza ostateczne oderwanie naszego państwa od Imperium Rosyjskiego, a ukraińskiego demokratycznego świata od autorytarnego rosyjskiego świata.

Zacytował także słowa wiersza rosyjskiego poety Michaiła Lermontowa z 1841 roku: „Żegnaj mi Rosjo nieumyta, Kraju niewolnych, kraju panów, I mundury wy błękitne, I ty narodzie im oddany (…)".

Od 11 czerwca Ukraińcy, którzy mają paszporty biometryczne, mogą wjechać do krajów Unii (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii) bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.