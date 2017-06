Karabin zamiast zabawek

— Już sześciolatki powinny przygotowywać się do służby w ukraińskiej armii. Nikt nie powinien się tego bać. Jeśli cofniemy się do czasów kozackich, to chłopcy zaczynali w wieku, gdy mogli utrzymać się w siodle – podkreśliła Sawczenko.

Jej zdaniem każde dziecko, chłopiec czy dziewczynka, zanim skończy szkołę, otrzyma „dostępną” wojskową specjalizację.

— W szkole nie nauczą się zawodu pilota czy marynarza okrętów podwodnych. Ale mogą nauczyć się obsługi moździerza – dodała.