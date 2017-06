„Zakładnicy”. Wspólny projekt twórców z Polski, Rosji i Gruzji

Aleksandar Mijatovic Najkrótsza droga do trumny

Film Rezo Gigieniszwili „Zakładnicy”, oparty na realnych wydarzeniach z 1983 roku, latem wejdzie na ekrany kin we Francji, a później zostanie pokazany we Włoszech, w Hiszpanii, Chinach i Polsce - opowiedział dziennikarzom producent Michaił Finogenow.

Film brał udział w specjalnym programie „Panorama” 67. Berlińskiego Festiwalu Filmowego. „Zakładnicy” weszli do konkursu głównego Otwartego Rosyjskiego Festiwalu Filmowego „Kinotaur”, który odbywa się w Soczi od 7 do 14 czerwca.

„Film wejdzie do dystrybucji we Francji latem. Później zostanie pokazany w Hiszpanii, we Włoszech, w Chinach i Polsce” – powiedział dziennikarzom producent filmu Michaił Finogenow, dodając, że negocjacje trwają, a lista państw może zostać rozszerzona.

Akcja filmu wspólnej produkcji Rosji, Polski i Gruzji została oparta na realnych wydarzeniach z 19 listopada 1983 roku. Film opowiada o próbie porwania samolotu przez grupę młodych mężczyzn i kobietę należących do „złotej młodzieży” Gruzji. W wyniku porwania zgięli obaj piloci, steward, kilku pasażerów i dwóch porywaczy. Mężczyzn skazano na karę śmierci, kobietę na 14 lat pozbawienia wolności. W filmie zagrali Merab Ninidze, Iraklij Kwirikadze i inni.