Macron znów zwycięża

© AFP 2017/ Charles Platiau Macrona czekają nieprzyjemności

Na kandydata z ramienia partii „La République en marche!" (LREM) swój głos oddało 28,21% wyborców (6,39 mln głosów). Sojusznicze ugrupowanie centrystów „Mouvement Démocratique" (MoDem) uzyskało 4,11% głosów (932 tys.). Tym samym zwolennicy Macrona zdobyli 32,32% głosów.

Za nimi uplasowały się centroprawicowa partia „Republikanie" (15,77%), prawicowy „Front Narodowy" Marine Le Pen (13,20%), lewicowy ruch „Francja Niepokorna" Jeana Luca Mélanchona (11,02%) i rządząca niegdyś centrolewicowa „Partia Socjalistyczna" (7,44%).

Wybory do Zgromadzenia Narodowego odbywają się w systemie większościowym, w 577 okręgach jednomandatowych. Do zdobycia mandatów potrzeba ponad 50% głosów. W większości okręgów nikt nie uzyskał takiego wyniku. Nazwiska zwycięzców zostaną ujawnione tydzień po przeprowadzeniu drugiej tury wyborów, w której do zwycięstwa potrzebna jest zwykła większość głosów.

Zgodnie z przewidywaniami, ruch Macrona zdobędzie ok. 70% miejsc w parlamencie.