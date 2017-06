Chiny popierają walkę Filipin z terroryzmem

© AP Photo/ Matt Dunham Szef Pentagonu nie wyklucza konfrontacji z Chinami

„Niejednokrotnie przedstawialiśmy nasze stanowisko w sprawie działań filipińskich władz w walce z terroryzmem, który jest wspólnym wrogiem całej ludzkości. Rozumiemy i popieramy działania filipińskiego rządu w zakresie walki z terroryzmem" — oświadczył Lu Kang na briefingu.

Zapytany o to, jak Chiny odnoszą się do udziału amerykańskich sił powietrznych w antyterrorystycznych operacjach na terytorium Filipin, chiński dyplomata zauważył, że Pekin popiera wsparcie dla Manili, pod warunkiem jednak, że ci, którzy go udzielają respektują wolę i suwerenność kraju.

© AP Photo/ Bullit Marquez Wśród zlikwidowanych na Filipinach islamistów byli Czeczeni

„Popieramy udział zagranicznych rządów w walce z terroryzmem pod warunkiem jednak, że te będą respektować wolę Filipin, ich suwerenność i integralność terytorialną, tak by udzielana pomoc była prawdziwym wsparciem dla Filipin" — oświadczył Lu Kang.

Dyplomata wyraził nadzieję, że władze kraju zdołają w szybkim czasie przywrócić pokój i stabilność na południowofilipińskiej wyspie Mindanao.

Prezdent Filipin Rodrigo Duterte wprowadził stan wyjątkowy w południowej prowincji Mindanao po tym, jak doszło do starć wojsk z ugrupowaniem udzielającym wsparcia „Państwu Islamskiemu". Duterte powiedział, że stan wyjątkowy może potrwać rok. Głównym punktem zapalnym pozostaje miasto Marawi. W walkach o jego zajęcie brało udział około 500 bojowników. W czasie trwających ponad tydzień starć z armią, zlikwidowano 95 bojowników. Zginęło przy tym 25 żołnierzy i 19 cywilów.