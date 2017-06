Rząd Krymu radzi: Europosłowie powinni się douczyć

© Sputnik. Viktor Tolochko Łukaszenka: Białoruś wysoko sobie ceni przyjaźń z Rosją

Wcześniej Parlament Europejski przyjął krytyczną wobec Rosji rezolucję ws. sytuacji w regionie czarnomorskim. Podkreślono w niej, że przyłączenie Krymu do Rosji było bezprawne i wprowadziło poważne zmiany do „strategicznej sytuacji” w basenie Morza Czarnego i przylegających do niego regionów. W dokumencie mowa jest o całkowitym poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

— Europosłowie powinni zaznajomić się ze stroną techniczną zagadnienia. Czyli jeszcze raz uważnie przeczytać dokumenty międzynarodowe, w których określono prawa narodów do samookreślenia. Mieszkańcy Krymu skorzystali z tego prawa podczas referendum, mając to zagwarantowane przez konstytucję Republiki Autonomicznej Krymu – powiedział Smirnow w rozmowie z RIA Novosti.

Jak dodał, europosłowie nie zauważają oczywistych kwestii, jeśli oczywiście ich decyzje i twierdzenia nie są podyktowane motywami politycznymi.

— Mamy nadzieję, że wcześniej czy później Parlament Europejski przestanie w swoich oświadczeniach deptać zasady międzynarodowe i prawa narodów – podkreślił Smirnow.