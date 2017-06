Szef ONZ: Morze Aralskie symbolem zniszczenia planety przez człowieka

© Fotolia/ Stetsko Polska szacuje koszt budowy gazociągu Baltic Pipe

Sekretarz generalny ONZ w trakcie wizyty w Uzbekistanie obejrzał z pokładu śmigłowca wyschnięte Morze Aralskie. Szef światowej organizacji w dniach 8-13 czerwca odwiedza kraje Azji Środkowej — Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan.

— Przyjazd nad Morze Aralskie, niegdyś czwarte pod względem wielkości jezioro, a obecnie niemal wymarłe, było ogromnym szokiem. Prawdopodobnie jest to największa katastrofa ekologiczna naszych czasów – powiedział Guterres, komentując swoją wizytę w Moʻynoq.

Jak podkreślił, morze znikło nie z powodu zmian klimatycznych, a ze względu na niewłaściwe zarządzanie zasobami wodnymi. – Niech Morze Aralskie będzie symbolem zniszczenia planety przez człowieka i niech to będzie lekcja dla wszystkich nas, aby mobilizować społeczność międzynarodową do wywiązania się z porozumienia klimatycznego z Paryża, by tragedie, jak ta, którą widziałem w Uzbekistanie, nie powtórzyły się – czytamy w oświadczeniu.

W grudniu 2016 roku António Guterres w apelu skierowanym do prezydenta Szawkata Mirzijajewa podkreślił, że problem wysychania Morza Aralskiego jest głównym priorytetem dwustronnej współpracy.

Morze Aralskie zaczęło wysychać w latach 60. ubiegłego stulecia. Przyczyną było odprowadzanie wody z zasilających jezioro rzek Amudaria i Syrdaria w celu nawodnienia pól. W 1989 roku morze rozpadło się na dwa odrębne zbiorniki wodne – Północne (Małe) i Południowe (Duże) Morze Aralskie. W 2014 roku wschodnia część Południowego (Dużego) Morza Aralskiego całkowicie wyschła.

W styczniu 1993 roku Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan powołały do życia Międzynarodowy Fundusz na rzecz Ratowania Morza Aralskiego. W grudniu 2008 roku otrzymał on status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.