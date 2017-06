Kim Dzong Nam pracował dla amerykańskiego wywiadu?

© AP Photo/ Aaron Favila Chiny popierają walkę Filipin z terroryzmem

Według gazety podczas oględzin rzeczy Kim Dzong Nama znaleziono dużą sumę pieniędzy – 120 tys. dolarów. Policja ustaliła, że nie wypłacał on pieniędzy z żadnego z lokalnych banków.

Malezyjscy specjaliści przypuszczają, że otrzymał on pieniądze od Amerykanina, który prawdopodobnie jest związany z amerykańskimi służbami specjalnymi. Tę wersję potwierdza to, że Kim Dzong Nam wcześniej kilkukrotnie spotykał się z tym mężczyzną.

Brata Kim Dzong Una mógł zamordować północnokoreański wywiad, by zmusić go do milczenia.

13 lutego na lotnisku w Kuala Lumpur został zabity gazem bojowym VX Kim Dzong Nam. Jest to bardziej trująca wersja paralityczno-drgawkowego sarinu. VX został zaklasyfikowany przez ONZ jako broń masowego rażenia. Atak został nagrany na kamerach monitoringu.