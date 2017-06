Ukraińcy cieszą się z otwartej Europy, a tymczasem w Donbasie bez zmian

© Sputnik. Igor Maslov Włoska petycja w sprawie Donbasu: kropla drąży kamień

Ministerstwo Obrony Ukrainy nie widzi polepszenia sytuacji w Donbasie, w poniedziałek jedna osoba zgineła a 4 zostały ranne — oświadczył na briefingu prasowym rzecznik administracji prezydenta Ukrainy ds. operacji w Donbasie Andrij Łysenko.

Odpowiadając na pytanie, czy ostatnie straty można uznać za zaostrzenie sytuacji, odpowiedział, że „można tak powiedzieć".

— Konstatujemy, że zaostrzenie sytuacji zaczęło się dwa-trzy tygodnie temu i wciąż trwa. Mogę powiedzieć, że już dziś mamy straty z ostatniej doby. Jeden chłopak zginął i czterech zostało rannych, są straty w sprzęcie. To znaczy, widzimy, że to nie jest po prostu zaostrzenie, to naruszenie mińskich porozumień i ściąganie przez wroga ciężkiej artylerii na czołowe pozycje — oświadczył Łysenko.

Według Łysenki, aby uniknąć większych strat i rannych, dowództwo pozwoliło wojskowym na otwieranie ognia w kierunku przeciwnika w przypadku zagrożenia życia oraz na przenoszenie pozycji w nowe miejsca wzdłuż linii styku.