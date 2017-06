„Lwów to bomba ekologiczna”

© Sputnik. Vladimir Sergeev Rząd Krymu radzi: Europosłowie powinni się douczyć

O tym prezydent Lwowa Andriej Sadowy napisał na Facebooku.

Komisja miejska własnie zwróciła się do rządu, aby ogłosić Lwów strefą nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej. Organizatorzy „blokady śmieciowej” mogą zacząć świętować. My rzeczywiście nie mamy innych możliwości, aby uniknąć ekologicznego nieszczęścia. Trzymaliśmy się cały rok! Uwierzyliśmy w podpisy urzędników pod memorandum o zdjęciu blokady. Okazało się, że na próżno – powiedział Sadowy.

Według niego w tej chwili w mieście kończy się szczegółowa analiza zaproponowanego przez ekspertów terenu pod zakład przetwórstwa odpadów, którą planuje się umieścić na terytorium elektrociepłowni-2. Budowa zakładu ma się rozpocząć w tym roku. Łącznie budowa obiektu zajmie dwa lata, wyjaśnia Sadowy.

30 maja zeszłego roku na Wysypisku Gribowiczeskim w obwodzie lwowskim doszło do pożaru. Przybyli na pomoc strażacy padli ofiarą lawiny śmieci. Trzy osoby zginęły, ciała czwartego strażaka nie udało się odnaleźć. W związku z zagrożeniem praca wysypiska została zatrzymana.

Lwowskie śmieci wywożone są do innych miast Ukrainy, jednak mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Śmieci ze Lwowa są praktycznie we wszystkich regionach Ukrainy. Jednocześnie często dochodzi do tworzenia nielegalnych wysypisk, bez zgody lokalnych władz.